В воскресенье «РБ Лейпциг» объявил об отставке Джесси Марша с должности главного тренера команды.

«РБ Лейпциг» проиграл три последних матча чемпионата Германии и опустился на 11 место в турнирной таблице.

Джесси Марш работал с «РБ Лейпцигом» с начала текущего сезона, сменив на тренерском мостике Юлиана Нагельсманна. Под руководством специалиста из США «быки» провели 21 матч. Команда отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 9 поражениях.

В ближайшее время «РБ Лейпциг» обещает объявить имя нового тренера, а к игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» команду будет готовить Ахим Байерлорцер.