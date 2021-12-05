«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси

Немецкие журналисты разузнали детали голосования за «Золотой мяч» в этом году. Как сообщается на страницах Bild, центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски финишировал на первом месте у европейских журналистов. Они отдали ему 209 баллов. Далее расположились Жоржиньо (166) и Лионель Месси (161).

34-летний аргентинец смог опередить Левандовски благодаря поддержке журналистов из Южной Америки, Океании, Азии и Карибов.

Стоит отметить, что позицию европейских журналистов поддержали только коллеги из Африки. Они также отдали предпочтение Левандовски.

В итоговом голосовании Роберт уступил Месси 33 балла.

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