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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси

05 Декабря 2021 • 11:18 Комментировать (1)

Немецкие журналисты разузнали детали голосования за «Золотой мяч» в этом году. Как сообщается на страницах Bild, центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски финишировал на первом месте у европейских журналистов. Они отдали ему 209 баллов. Далее расположились Жоржиньо (166) и Лионель Месси (161).

34-летний аргентинец смог опередить Левандовски благодаря поддержке журналистов из Южной Америки, Океании, Азии и Карибов.

Стоит отметить, что позицию европейских журналистов поддержали только коллеги из Африки. Они также отдали предпочтение Левандовски.

В итоговом голосовании Роберт уступил Месси 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
05 Декабря 2021 в 12:50
за Месси также голосовали гости с далеких Марса и Венеры, а также племя пумпуракурасов из непроходимых джунглей острова Сисипися в Тихом Океане...Вот отсюда такая уверенная победа!!!!
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