Кассано: «Левандовски нужно вручить «Золотой мяч» за прошлый год»

Экс-форвард мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в этом году. Награду в седьмой раз выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

«В прошлом году награду должен был получить Левандовски, он опередил всех конкурентов с большим отрывом. Роберт забил больше других, стал обладателем всех трофеев, он превзошел достижение Мюллера. В 2020 году был только один претендент – Левандовски. Лео Месси озвучил умную мысль, что Роберту нужно вручить «Золотой мяч» за прошлый год», - приводит слова итальянца портал Goal.

По итогам голосования в 2021 году Левандовски занял второе место, уступив Месси 33 балла.