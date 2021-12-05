Витсель уходит из дортмундской «Боруссии»

Бельгийский хавбек Аксель Витсель близок к расставанию с дортмундской «Боруссией». Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, опытный футболист не планирует подписывать новое трудовое соглашение со «шмелями». Действующий договор истекает в конце текущего сезона.

По сведениям журналиста, агент Витселя хочет трудоустроить своего клиента в туринский «Ювентус». Также интерес к бельгийцу проявляют «Ньюкасл» и клубы МЛС.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в девять миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 21 поединок и не отметился голевыми действиями.