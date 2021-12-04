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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Матч ТВ» проведёт трансляцию трёх европейских матчей в эти выходные

04 Декабря 2021 • 10:55 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» выбрал три европейских матча для бесплатного показа в этот уик-энд. Федеральный канал в субботу, 4 декабря, проведет прямую трансляцию громкого противостояния в чемпионате Германии – дортмундская «Боруссия» встретится на своем поле с мюнхенской «Баварией».

Далее в программе «Матч ТВ» предусмотрен поединок из чемпионата Франции. Болельщики смогут понаблюдать за игрой «Ланса» и «ПСЖ».

В воскресенье, 5 декабря, телеканал порадует поклонников итальянской Серии А. «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию поединка между туринским «Ювентусом» и генуэзским «Дженоа».

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