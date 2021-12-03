Нападающего «РБ Лейпцига» Карима Адейеми слухи всё активнее связывают с «Барселоной». Впрочем, испанский Sport сообщает о том, что навязать каталонцам борьбу за подписание 19-летнего форварда может мадридский «Реал». Сумма сделки может составить 50 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Карим Адейеми провёл за «РБ Лейпциг» 25 матчей во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и 2 результативных паса на партнёров.

В сентябре Карим Адейеми дебютировал за сборную Германии. В первой же своей игре за Бундестим форвард забил гол, расписавшись в воротах сборной Армении.