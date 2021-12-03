Левандовски не планирует переходить в «Реал»

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски не собирается переходить в мадридский «Реал», утверждает издание AS. Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний польский бомбардир заинтересован в продолжении карьеры на «Сантьяго Бернабеу».

Источник отмечает, что Роберта все устраивает в Мюнхене. Он чувствует себя комфортно в нынешнем коллективе, а руководство клуба планирует предложить ему новый трудовой договор. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Поляк проиграл в споре за награду аргентинцу Лионелю Месси.

«Челси» и «Бавария» могут обменяться топ-форвардами