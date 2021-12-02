«Боруссия» нашла замену Холанну

Уругвайский форвард Дарвин Нуньес может переехать из португальского чемпионата в немецкую Бундеслигу. По сообщениям журналистов Record, заинтересованность в трансфере 22-летнего нападающего проявляет дортмундская «Боруссия».

Представители «шмелей» уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Немецкий топ-клуб рассматривает Дарвина в качестве замены норвежцу Эрлингу Холанну, которого хотят переманить многие европейские гранды.

В текущем сезоне Нуньес принял участие в 16 поединках и отметился 11 забитыми мячами. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро.