Ибрагимович: «В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

Опытный скандинавский бомбардир Златан Ибрагимович высказался о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Лионель дышит футболом. Однако, по моему мнению, в 2021 году награду больше заслужил Роберт Левандовски», - приводит слова 40-летнего шведского нападающего Corriere della Sera.

Месси опередил Левандовски, занявшего второе место в голосовании France Football, на 33 балла. Тройку лучших футболистов года замкнул опорный полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо.

Добавим, что этот «Золотой мяч» стал седьмым в коллекции 34-летнего аргентинца.