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Ибрагимович: «В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

01 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (2)

Опытный скандинавский бомбардир Златан Ибрагимович высказался о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Лионель дышит футболом. Однако, по моему мнению, в 2021 году награду больше заслужил Роберт Левандовски», - приводит слова 40-летнего шведского нападающего Corriere della Sera.

Месси опередил Левандовски, занявшего второе место в голосовании France Football, на 33 балла. Тройку лучших футболистов года замкнул опорный полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо.

Добавим, что этот «Золотой мяч» стал седьмым в коллекции 34-летнего аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
01 Декабря 2021 в 14:47
ай ынтырыстынгово.. какую карикатуру по этому поваду выпустиц шарли - е..до.. )))
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