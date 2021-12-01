Вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси вызвало немало споров. Многие фанаты считают, что Роберт Левандовски больше заслуживал награду, но по итогам голосования поляк отстал на 33 очка.

После получения «Золотого мяча» Лионель Месси со сцены выразил надежду на то, что Роберт Левандовски ещё получит награду за 2020 год, которую он заслужил. Год назад, как известно, France Football не вручал «Золотой мяч» из-за пандемии.

Главный редактор France Football Паскаль Ферре допустил, что Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год.

«То, что сказал Месси, красиво и умно. Мы можем подумать об этом. Но в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча», которая основана на голосовании», - высказался Ферре.