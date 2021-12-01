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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски может получить «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 12:18 Комментировать (2)

Вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси вызвало немало споров. Многие фанаты считают, что Роберт Левандовски больше заслуживал награду, но по итогам голосования поляк отстал на 33 очка.

После получения «Золотого мяча» Лионель Месси со сцены выразил надежду на то, что Роберт Левандовски ещё получит награду за 2020 год, которую он заслужил. Год назад, как известно, France Football не вручал «Золотой мяч» из-за пандемии.

Главный редактор France Football Паскаль Ферре допустил, что Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год.

«То, что сказал Месси, красиво и умно. Мы можем подумать об этом. Но в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча», которая основана на голосовании», - высказался Ферре.

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Бавария Роберт Левандовски Паскаль Ферре
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Natan-Gilchenko
01 Декабря 2021 в 12:33
Ну дадут Роберту ЗМ за 2020. Как это будет выглядеть? Выпрошенным! Левандовский и без ЗМ велик. Награды -это оболочка.
Snk6565
01 Декабря 2021 в 12:44
Но не для карлика
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