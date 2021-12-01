«Интер» предложил контракт защитнику сборной Германии

Немецкий защитник Маттиас Гинтер, выступающий в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, новым местом работы 27-летнего футболиста может стать миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют подписать игрока по окончании нынешнего сезона, когда у него истечет контракт с нынешним клубом.

Чемпион Италии уже вступил в переговоры с Маттиасом и предложил ему четырехлетнее трудовое соглашение.

Гинтер выступает за «Боруссию» с 2017 года. На счету защитника 32 поединка в составе сборной Германии.