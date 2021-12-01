Главред France Football рассказал, кого поставил на первое место в голосовании за «Золотой мяч»

В понедельник, 29 ноября, в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной награды в седьмой раз стал звездный аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий на клубном уровне за «ПСЖ».

О результатах голосования высказался главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре.

«Выборы проходят по принципам демократии. Месси выиграл большинством голосов жюри. Я не ставил Лео на первое место. Мой голос ушел Роберту Левандовски. Но могу сказать, что аргентинец тоже заслужил награду», - цитирует журналиста Watson.de.

Месси опередил Левандовски на 33 балла. Третье место в голосовании занял Жоржиньо.

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