Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 468 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Карпин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 09:36 Комментировать

Рулевой национальной команды России Валерий Карпин поделился своим мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». 52-летний специалист не согласился с выбором журналистов.

«Я отдал бы Левандовски. Рядом с ним никого не было в этом году», - рассказал наставник в интервью «РИА Новости».

По итогам голосования France Football, престижная награда досталась аргентинцу Лионелю Месси. Звездный форвард «ПСЖ» в седьмой раз в карьере стал обладателем этого приза.

Что касается Левандовски, то бомбардир мюнхенской «Баварии» финишировал на втором месте, уступив победителю 33 балла.

Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
08:47 · Германия. Бундеслига
ESPN определил лучшего центрфорварда мира
08:24 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Левандовски больше Месси заслужил «Золотой мяч»
08:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч»
30 Ноября
23:44 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски: «Неудивительно, что большинство фанатов не согласны с результатами борьбы за «Золотой мяч» 1
20:21 · Германия. Бундеслига
Клопп: «Если Левандовски не дали «Золотой мяч» сейчас, то он никогда его не получит»
13:51 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Левандовски - профессионал, который никогда не сдаётся» 1
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил игрока, которого нужно подписать «Манчестер Юнайтед» для прессинга 3 слухи
13:04 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски поддержала мужа после поражения в голосовании за «Золотой мяч» 5
12:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала выбор между Ольмо и Торресом
10:58 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» отреагировали на результаты голосования за «Золотой мяч» 4
10:54 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» постарается подписать Холанна 1 слухи
10:46 · Англия. Премьер-лига
​Закария скорее перейдёт в «Ливерпуль», чем в «Барселону»
08:49 · Германия. Бундеслига
​Левандовски высказался после вручения «Золотого мяча» Месси 7
29 Ноября
18:50 · Германия. Бундеслига
Тотти назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем