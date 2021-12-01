Карпин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Рулевой национальной команды России Валерий Карпин поделился своим мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». 52-летний специалист не согласился с выбором журналистов.

«Я отдал бы Левандовски. Рядом с ним никого не было в этом году», - рассказал наставник в интервью «РИА Новости».

По итогам голосования France Football, престижная награда досталась аргентинцу Лионелю Месси. Звездный форвард «ПСЖ» в седьмой раз в карьере стал обладателем этого приза.

Что касается Левандовски, то бомбардир мюнхенской «Баварии» финишировал на втором месте, уступив победителю 33 балла.

Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч»