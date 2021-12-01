ESPN определил лучшего центрфорварда мира

Журналисты телеканала ESPN презентовали свою версию лучших центральных нападающих мирового футбола. Первое место в списке аналитики отдали главному бомбардиру мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовски, показывающему невероятную результативность на протяжении большей части карьеры.

Вторым стал нападающий сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Тройку лидеров замкнул ведущий форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Стоит отметить, что Левандовски считался в этом году одним из фаворитов на «Золотой мяч». По итогам голосования поляк уступил Лионелю МеESPNсси 33 балла и занял второе место.