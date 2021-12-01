Мюллер: «Левандовски больше Месси заслужил «Золотой мяч»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч». Церемония вручения приза состоялась в начале текущей недели в Париже. Престижную награду получил аргентинский форвард Лионель Месси.

«Для представителей «Баварии» и Польши итог голосования неутешительный. Награду отдали, наверное, лучшему индивидуалисту в истории – Лео Месси. Хочу поздравить его с этим успехом. Хотя я считаю, что в этом году Левандовски больше заслужил «Золотой мяч», - гласит сообщение Томаса в Lindekin.

Месси стал семикратным обладателем награды. Левандовски стал вторым в голосовании, он уступил аргентинцу 33 балла.