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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 08:17 Комментировать

В понедельник, 29 ноября, в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной индивидуальной награды в седьмой раз в карьере стал 34-летний звездный аргентинец Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».

Журналисты Bild утверждают, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, которого многие считали фаворитом на приз, заранее знал о результатах голосования. Польскому форварду сообщили о триумфе Месси за несколько дней до церемонии.

Левандовски занял в голосовании второе место. Бомбардир отстал от Месси на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски
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