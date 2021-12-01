Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч»

В понедельник, 29 ноября, в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной индивидуальной награды в седьмой раз в карьере стал 34-летний звездный аргентинец Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».

Журналисты Bild утверждают, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, которого многие считали фаворитом на приз, заранее знал о результатах голосования. Польскому форварду сообщили о триумфе Месси за несколько дней до церемонии.

Левандовски занял в голосовании второе место. Бомбардир отстал от Месси на 33 балла.