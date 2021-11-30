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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Левандовски - профессионал, который никогда не сдаётся»

30 Ноября 2021 • 13:51 Комментировать (1)

Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не сумел выиграть «Золотой мяч», уступив в голосовании аргентинцу Лионелю Месси.

Спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги голосования.

«Поздравляю Месси с очередной победой. Но все в «Баварии» очень хотели видеть Роберта с «Золотым мячом». Клуб гордится, что имеет такого футболиста. Он заслуженно был признан лучшим форвардом года. Левандовски – профессионал, который никогда не сдается. Он всегда ставит перед собой новые цели», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Поляк занял второе место, он отстал от звезды «ПСЖ» на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
30 Ноября 2021 в 17:13
Ну почему Месси до сих пор не чемпион мира? Слабовато для "звезды" с семью ЗМ.
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