Салихамиджич: «Левандовски - профессионал, который никогда не сдаётся»

Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не сумел выиграть «Золотой мяч», уступив в голосовании аргентинцу Лионелю Месси.

Спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги голосования.

«Поздравляю Месси с очередной победой. Но все в «Баварии» очень хотели видеть Роберта с «Золотым мячом». Клуб гордится, что имеет такого футболиста. Он заслуженно был признан лучшим форвардом года. Левандовски – профессионал, который никогда не сдается. Он всегда ставит перед собой новые цели», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Поляк занял второе место, он отстал от звезды «ПСЖ» на 33 балла.