«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге

20-летний голландский защитник Жереми Фримпонг, выступающий в немецком чемпионате за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. Согласно информации журналистов Fichajes, игрок попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Источник допускает, что переход может состояться в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 15 миллионов евро. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Жереми поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и четыре ассиста.