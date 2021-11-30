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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге

30 Ноября 2021 • 13:19 Комментировать

20-летний голландский защитник Жереми Фримпонг, выступающий в немецком чемпионате за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. Согласно информации журналистов Fichajes, игрок попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Источник допускает, что переход может состояться в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 15 миллионов евро. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Жереми поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Байер Жереми Фримпонг
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