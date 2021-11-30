«Барселона» сделала выбор между Ольмо и Торресом

Трансфер полузащитника сборной Испании и «РБ Лейпцига» Дани Ольмо в каталонскую «Барселону» может не состояться. Как стало известно журналистам Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» больше склоняется к подписанию вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Если переговоры с «горожанами» пройдут в положительном ключе, то каталонцы скорее подпишут Торреса, а не Ольмо. При этом Дани также находится в сфере интересов «Манчестер Сити».

Ольмо – воспитанник академии «Барселоны». Он покинул клуб в 2015 году, перейдя в загребское «Динамо». Цвета «РБ Лейпцига» испанец защищает с 2020 года.