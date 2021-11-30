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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» отреагировали на результаты голосования за «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 10:58 Комментировать (3)

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий руководящую должность в структуре немецкого клуба, высказался о победе Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Мои поздравления Лео. Но стоит признать, что Левандовски не меньше заслужил этот приз. Даже без награды Роберт уже давно входит в число величайших футболистов за всю историю. Мне интересно, какие еще рекорды он сможет установить. Думаю, в следующем году он снова будет одним из фаворитов на «Золотой мяч», - цитирует гендиректора пресс-служба клуба.

Левандовски занял второе место в голосовании, поляк отстал от Месси на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Оливер Кан
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Советский
30 Ноября 2021 в 11:32
месси вовремя смылся из барселоны в париж. Кто-то явно благоволит аргентинцу,да и в ПСЖ не отказались от такого случая!
Overkill666
30 Ноября 2021 в 11:02
тактичные немцы мягче всех пока реагируют на то, что отобрали мяч у Роберта...
Sergo
30 Ноября 2021 в 11:35
Аргентина тактично укрывает бывших нацистов, их внуки тактично реагируют на карлика...
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