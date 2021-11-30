В «Баварии» отреагировали на результаты голосования за «Золотой мяч»

Экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий руководящую должность в структуре немецкого клуба, высказался о победе Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Мои поздравления Лео. Но стоит признать, что Левандовски не меньше заслужил этот приз. Даже без награды Роберт уже давно входит в число величайших футболистов за всю историю. Мне интересно, какие еще рекорды он сможет установить. Думаю, в следующем году он снова будет одним из фаворитов на «Золотой мяч», - цитирует гендиректора пресс-служба клуба.

Левандовски занял второе место в голосовании, поляк отстал от Месси на 33 балла.