«Барселона» постарается осуществить переход в свои ряды Эрлинга Холанна. При этом в каталонском клубе осознают, что реализовать этот трансфер в условиях финансовых проблем будет сверхсложно. Об этом сообщает Cadena SER.

Выкупить Эрлинга Холанна у «Боруссии» ближайшим летом можно за 75 миллионов евро. Тем не менее, клубу, который подпишет норвежца, придётся заплатить ещё 60 миллионов евро комиссионных: 40 миллионов агенту Мино Райоле и 20 миллионов отцу футболиста. Плюс Холанн затребует высокую заработную плату.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 11 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 голевых паса.