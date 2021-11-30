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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» постарается подписать Холанна слухи

30 Ноября 2021 • 10:54 Комментировать

«Барселона» постарается осуществить переход в свои ряды Эрлинга Холанна. При этом в каталонском клубе осознают, что реализовать этот трансфер в условиях финансовых проблем будет сверхсложно. Об этом сообщает Cadena SER.

Выкупить Эрлинга Холанна у «Боруссии» ближайшим летом можно за 75 миллионов евро. Тем не менее, клубу, который подпишет норвежца, придётся заплатить ещё 60 миллионов евро комиссионных: 40 миллионов агенту Мино Райоле и 20 миллионов отцу футболиста. Плюс Холанн затребует высокую заработную плату.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 11 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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