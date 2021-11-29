«Барселона» и «Бавария» поборются за опорника из Лиги 1

Опорный полузащитник Бубакар Камара, правами на которого владеет французский «Марсель», попал в сферу интересов каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии». Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Клубы могут предпринять попытку заполучить хавбека в зимнее трансферное окно. Камара в январе сможет беспрепятственно вести переговоры с потенциальными работодателями, поскольку его контракт с «Марселем» истекает летом 2022 года.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Бубакара составляет 28 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 полузащитник забил гол и получил две желтые карточки в 11 матчах.