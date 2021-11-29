Левандовски - лучший футболист года по версии IFFHS

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», получил награду от IFHHS. Форвард был признан лучшим футболистом уходящего года. Он получил эту награду во второй раз кряду.

По итогам голосования бомбардир набрал 150 баллов и с большим отрывом опередил аргентинца Лионеля Месси, занявшего второе место. На счету 34-летнего нападающего «ПСЖ» 105 очко. Топ-3 замкнул итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо – 40 баллов.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, в Париже (Франция) состоится церемония вручения «Золотого мяча». Левандовски считается одним из главных претендентов на престижную награду.

Источник раскрыл имя обладателя «Золотого мяча»