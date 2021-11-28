Нагельсманн: «Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Левандовски»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча». Специалист назвал футболиста, которому отдал бы престижную награду.

«Никто не заслужил эту награду больше, чем Левандовски», - приводятся слова тренера в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

Нагельсманн также отметил, что полетит в Париж вместе со своим подопечным.

Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в понедельник, 29 ноября.

Ранее в СМИ появилась новость о том, кто выиграет «Золотой мяч». Журналист Матте Морено посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что приз достанется аргентинцу Лионелю Месси.