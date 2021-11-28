Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 287 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Левандовски»

28 Ноября 2021 • 11:02 Комментировать (2)

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча». Специалист назвал футболиста, которому отдал бы престижную награду.

«Никто не заслужил эту награду больше, чем Левандовски», - приводятся слова тренера в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

Нагельсманн также отметил, что полетит в Париж вместе со своим подопечным.

Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в понедельник, 29 ноября.

Ранее в СМИ появилась новость о том, кто выиграет «Золотой мяч». Журналист Матте Морено посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что приз достанется аргентинцу Лионелю Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
28 Ноября 2021 в 12:59
Есть лишь один человек, который заслужил эту награду на годы вперёд. Это карлик!!!
ARTUR
28 Ноября 2021 в 11:21
Никто не заслужил эту награду . Вот так должен заканчиватся ответ на вопрос .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.11  17:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.16 3.65 3.3
28.11  19:30 РБ Лейпциг ... Байер Л 1.78 4.1 4.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
11:02 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Левандовски» 2
10:55 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Рангник приведёт Холанна 10
09:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила рекорд чемпионата Германии
01:42 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Байер»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии –28 ноября 2021
27 Ноября
23:17 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о «Золотом мяче»: «Тут нечего обсуждать, он должен достаться Левандовски»
22:23 · Германия. Бундеслига
Чудеса нереализации: «Бавария» забила всего один гол в ворота аутсайдера
20:23 · Германия. Бундеслига
Холанн вернулся после травмы и забил за «Боруссию» Дортмунд – у него 50 голов в 50 матчах Бундеслиги
20:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Арминия» - 1:0 (закончен)
19:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» с Холанном вышла в лидеры, «Хоффенхайм» забил 6 мячей аутсайдеру 1
17:05 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд - 1:3 (закончен)
00:27 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» прервал неудачную серию и обыграл «Майнц»
26 Ноября
17:06 · Германия. Бундеслига
Левандовски уверен, что заслужил «Золотой мяч»
11:36 · Германия. Бундеслига
«Эрлингу нравится Испания»: Райола высказался о будущем Холанна
10:06 · Германия. Бундеслига
Четыре топ-клуба сойдутся в борьбе за Закарию
09:30 · Германия. Бундеслига
Кан: «Если Левандовски не дадут «Золотой мяч», буду сильно огорчён»
Все новости
Рекомендуем