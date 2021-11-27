«Реал», «Манчестер Сити» или «ПСЖ»: Холанн определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры

В СМИ гуляют слухи о будущем норвежского нападающего Эрлинга Холанна, выступающего в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».

По данным портала Goal.com, скандинавский бомбардир хочет продолжить карьеру в Испании. Приоритетным вариантом для нападающего является трансфер в мадридский «Реал». По окончании текущего сезона в контракте Эрлинга будет активирован пункт, согласно которому он может покинуть «шмелей» за 75 миллионов евро. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 150 миллионов.

Главными конкурентами «Реала» в споре за Холанна считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн