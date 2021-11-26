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«Эрлингу нравится Испания»: Райола высказался о будущем Холанна

26 Ноября 2021 • 11:36 Комментировать

Футбольный агент Мино Райола рассказал о предпочтениях норвежского бомбардира Эрлинга Холанна относительно продолжения карьеры. В настоящий момент скандинавский голеадор выступает в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Пока ничего конкретного. Я не собираюсь сейчас говорить о трансферах, еще слишком рано. Могу лишь сказать, что Холанну нравится Испания. Но пока неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне», - передает слова агента Cuatro.

Контракт нападающего с дортмундским клубом истекает летом 2024 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола Эрлинг Холанн
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