«Эрлингу нравится Испания»: Райола высказался о будущем Холанна

Футбольный агент Мино Райола рассказал о предпочтениях норвежского бомбардира Эрлинга Холанна относительно продолжения карьеры. В настоящий момент скандинавский голеадор выступает в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Пока ничего конкретного. Я не собираюсь сейчас говорить о трансферах, еще слишком рано. Могу лишь сказать, что Холанну нравится Испания. Но пока неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне», - передает слова агента Cuatro.

Контракт нападающего с дортмундским клубом истекает летом 2024 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн