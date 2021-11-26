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Чемпионат Германии. Бундеслига

Четыре топ-клуба сойдутся в борьбе за Закарию

26 Ноября 2021 • 10:06 Комментировать

Европейские гранды поборются за полузащитника сборной Швейцарии Дениса Закарию, ныне выступающего в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию».

Согласно информации инсайдера Николо Скиры, 25-летний футболист находится в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса», «Ромы» и «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб попытается продать игрока в январе, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Контракт между сторонами истекает в конце июня.

В сезоне-2021/2022 Закария принял участие в 11 поединках, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Денис Закария
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