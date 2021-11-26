Кан: «Если Левандовски не дадут «Золотой мяч», буду сильно огорчён»

Экс-голкипер национальной сборной Германии Оливер Кан, ныне занимающий руководящую должность в мюнхенской «Баварии», поделился мнением об игре нападающего команды Роберта Левандовски.

«Роберт наколотил 41 гол за 29 поединков. Сомневаюсь, что этот рекорд смогут побить, только он способен на подобное. Это сейчас лучший центрфорвард мирового футбола. Если ему не вручат «Золотой мяч», я буду сильно огорчен. Он больше всех заслуживает этот приз», - передает слова Оливера твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 29 ноября.