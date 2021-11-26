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Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил «Золотой мяч»

26 Ноября 2021 • 08:43 Комментировать

Вскоре состоится церемония вручения «Золотого мяча». Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, кто, по его мнению, больше всех достоин этой престижной награды.

«Наш клуб – это постоянные титулы и победы. Мы ждем понедельника, чтобы узнать имя обладателя «Золотого мяча». Его должен выиграть Роберт Левандовски. Я считаю, что он заслужил эту награду. Будем очень рады, если это произойдет», - приводит слова руководителя немецкого гранда твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что церемония награждения состоится 29 ноября в городе Париж (Франция).

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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