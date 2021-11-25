Германия возвращается к пустым стадионам во время матчей

Коронавирус снова набирает обороты в Германии. Больше всего пострадала Саксония, где один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19. При этом регион идет в аутсайдерах в кампании по вакцинации от коронавируса.

В итоге властям пришлось снова идти на полный запрет посещения болельщиками спортивных соревнованиях, включая футбольные матчи.

Таким образом, «РБ Лейпциг» в воскресенье сыграет против «Байера» на пустом стадионе. Аналогично клуб останется без поддержки и в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». На других стадионах Бундеслиги вводится ограничение посещаемости в 25%.