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Чемпионат Германии. Бундеслига

Германия возвращается к пустым стадионам во время матчей

25 Ноября 2021 • 21:30 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
28.11 19:30

Коронавирус снова набирает обороты в Германии. Больше всего пострадала Саксония, где один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19. При этом регион идет в аутсайдерах в кампании по вакцинации от коронавируса.

В итоге властям пришлось снова идти на полный запрет посещения болельщиками спортивных соревнованиях, включая футбольные матчи.

Таким образом, «РБ Лейпциг» в воскресенье сыграет против «Байера» на пустом стадионе. Аналогично клуб останется без поддержки и в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». На других стадионах Бундеслиги вводится ограничение посещаемости в 25%.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг
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