​Антипрививочник Киммих заболел COVID-19

Йозуа Киммих ранее оказался на карантине из-за контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Киммих известен своей позицией, выражающейся в нежелании вакцинироваться – футболист объяснял это сомнениями в связи с тем, что COVID-19 ещё мало изучен.

Теперь Йозуа Киммих и сам сдал положительный тест на COVID-19. Об этом на своих страницах сообщает Bild.

«Бавария» пока никак не прокомментировала информацию о заражении коронавирусом Йозуа Киммиха. При этом несколько часов назад мюнхенцы сообщили о выявлении COVID-19 у Эрика Чупо-Мотинга. Как и Киммих, он был отправлен на карантин в конце прошлой недели.