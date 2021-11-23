Следующим летом Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро – такая опция прописана в действующем контракте талантливого форварда с «Боруссией». За норвежцем охотятся многие топ-клубы, но «шмели» не теряют надежды сохранить игрока в своих рядах. Как сообщает немецкий Sky, дортмундский клуб готов удвоить заплату Холанна до 16-18 миллионов евро за сезон. В рамках сделки «Боруссия» хочет отложить опцию выкупа в контракте нападающего на один год.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 10 матчей. В них нападающий забил 13 голов и отдал три голевых паса.