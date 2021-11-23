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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» готова удвоить Холанну зарплату, чтобы сохранить его ещё на сезон слухи

23 Ноября 2021 • 14:16 Комментировать

Следующим летом Эрлинга Холанна можно будет выкупить за 75 миллионов евро – такая опция прописана в действующем контракте талантливого форварда с «Боруссией». За норвежцем охотятся многие топ-клубы, но «шмели» не теряют надежды сохранить игрока в своих рядах. Как сообщает немецкий Sky, дортмундский клуб готов удвоить заплату Холанна до 16-18 миллионов евро за сезон. В рамках сделки «Боруссия» хочет отложить опцию выкупа в контракте нападающего на один год.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 10 матчей. В них нападающий забил 13 голов и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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