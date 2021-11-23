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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звёздный игрок может покинуть «Баварию» из-за нежелания вакцинироваться

23 Ноября 2021 • 12:08 Комментировать (1)

Мюнхенская «Бавария» может расстаться с полузащитником Йозуа Киммихом. Об этом сообщается на страницах Todofichajes. Стороны могут прекратить сотрудничество из-за нежелания футболиста вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что из-за своей позиции Киммих пострадает в финансовом плане. Руководство клуба приняло решение наказать игрока уменьшением заработной платы. Этот момент не понравился Йозуа, и он стал задумываться о смене клубной прописки.

Одним из вариантов продолжения карьеры немецкого футболиста считается мадридский «Реал».

Контракт хавбека с «Баварией» рассчитан до 2025 года, его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
23 Ноября 2021 в 12:17
Не думаю ,что Баварцы себе такое позволят, отпустить Алабу которому 30-тник имея замену это одно, но продать Киммиха который закроет 3 позиции без потери качества на ближайшие 5 лет это другое.
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