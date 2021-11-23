Миланский «Интер» уже начал работу по переходу защитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиаса Гинтера, который уже долгое время входит в сферу интересов действующего чемпиона Серии А.

По информации журналистов Gazzetta dello Sport, руководство клуба провело первый этап переговоров с немецким игроком. «Интер» намерен пригласить Гинтера к себе на правах свободного агента следующим летом.

Согласно источнику, на связь с представителями одного из лидеров «Боруссии» выходил непосредственно генеральный директор Джузеппе Маротта. Также отмечается, что сам Гинтер не против попробовать свои силы на более высоком уровне.