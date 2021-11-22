​Левандовски – лучший футболист года по версии Tuttosport, Жоржиньо и Месси – в топ-3

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2021 года по версии Tuttosport. Таковы результаты опроса, в котором приняли участие многие известные личности из футбольного мира: Андрей Шевченко, Христо Стоичков, Павел Недвед, Алессандро Костакурта, Хуан Себастьян Верон и многие другие.

Второе место занял хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а тройку замкнул нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, что награда лучшему молодому игроку года – премия Golden Boy – досталась хавбеку «Барселоны» и сборной Испании Педри.