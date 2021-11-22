В понедельник стало известно о том, что полузащитник «Барселоны» Педри получил награду Golden Вoy – его признали лучшим молодым футболистом в 2021 году. В этот же день появилась информация о том, что Педри входит в сферу интересов «Баварии».

По данным AS, «Бавария» готова совершить самый дорогой трансфер в своей истории, заплатив больше 80 миллионов евро (такая сумма была потрачена на Люку Эрнандеса несколько лет назад). Мюнхенцы готовы предложить Педри повышение зарплаты в 4 раза по сравнению с его нынешним заработком в «Барселоне».

Отмечается, что окружение Педри уже знает об интересе «Баварии». Однако осуществить этот трансфер будет непросто – в контракте игрока прописана сумма отступных в 1 миллиард евро.