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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммиху сократили зарплату в «Баварии» - он до сих пор не вакцинировался

21 Ноября 2021 • 19:45 Комментировать
Динамо Киев
...
Бавария
23.11 20:45

Несколько недель назад появлялась информация, что согласно законодательству Германии мюнхенская «Бавария» может сократить зарплату полузащитнику Йозуа Киммиху. Дело в том, что в стране работодателям разрешается урезать сумму выплат сотрудникам, которые не вакцинировались от коронавируса на период пандемии и пребывают на самоизоляции.

До конца не было известно, пойдет ли клуб на такие меры, но местное издание Bild обнародовало решение руководства – вместе с Киммихом санкции будут наложены на еще троих игроков, среди которых Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Эрик Чупо-Мотинг.

Всех этих футболистов «Бавария» отправила на карантин. Вполне вероятно, что они не примут участие в поединке Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоится во вторник, 23-го ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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