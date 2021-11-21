Киммиху сократили зарплату в «Баварии» - он до сих пор не вакцинировался

Несколько недель назад появлялась информация, что согласно законодательству Германии мюнхенская «Бавария» может сократить зарплату полузащитнику Йозуа Киммиху. Дело в том, что в стране работодателям разрешается урезать сумму выплат сотрудникам, которые не вакцинировались от коронавируса на период пандемии и пребывают на самоизоляции.

До конца не было известно, пойдет ли клуб на такие меры, но местное издание Bild обнародовало решение руководства – вместе с Киммихом санкции будут наложены на еще троих игроков, среди которых Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Эрик Чупо-Мотинг.

Всех этих футболистов «Бавария» отправила на карантин. Вполне вероятно, что они не примут участие в поединке Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоится во вторник, 23-го ноября.