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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» отправила на карантин четверых игроков

21 Ноября 2021 • 16:47 Комментировать

На официальном сайте «Баварии» была размещена информация о том, что сразу четыре футболиста команды отправились на карантин после согласования с органами здравоохранения. На карантин ушли Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Причина ухода на карантин – контакт с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Ближайший матч «Бавария» проведёт во вторник, 23 ноября. Команда Юлиана Нагельсманна в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против киевского «Динамо» на выезде. «Бавария», напомним, уже обеспечила себе место в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Серж Гнабри Микаэль Кюизанс Джамал Мусиала
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