​«Бавария» отправила на карантин четверых игроков

На официальном сайте «Баварии» была размещена информация о том, что сразу четыре футболиста команды отправились на карантин после согласования с органами здравоохранения. На карантин ушли Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Причина ухода на карантин – контакт с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Ближайший матч «Бавария» проведёт во вторник, 23 ноября. Команда Юлиана Нагельсманна в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против киевского «Динамо» на выезде. «Бавария», напомним, уже обеспечила себе место в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.