В Бундеслиге вводят жётские ограничения для болельщиков

Коронавирус обрушился на Германию с новой силой. В пятницу правительство приняло решение ограничить количество болельщиков на футбольных матчах и других спортивных событиях до 25% от максимально возможного числа посетителей. Ожидается, что во вторник парламент одобрит эти меры, и они сразу вступят в силу. Пересмотр ограничений запланирован на 15 декабря. В худшем случае стадионы вовсе закроются для любителей спорта.

Эти меры больно ударят по болельщикам в Германии. Так, на домашние матчи «Баварии» будут пускать только 19 000 вакцинированных и переболевших коронавирусом. Тем не менее, на сегодняшнем поединке «Аугсбург» - «Бавария» все еще возможен аншлаг.