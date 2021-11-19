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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге вводят жётские ограничения для болельщиков

19 Ноября 2021 • 17:18 Комментировать

Коронавирус обрушился на Германию с новой силой. В пятницу правительство приняло решение ограничить количество болельщиков на футбольных матчах и других спортивных событиях до 25% от максимально возможного числа посетителей. Ожидается, что во вторник парламент одобрит эти меры, и они сразу вступят в силу. Пересмотр ограничений запланирован на 15 декабря. В худшем случае стадионы вовсе закроются для любителей спорта.

Эти меры больно ударят по болельщикам в Германии. Так, на домашние матчи «Баварии» будут пускать только 19 000 вакцинированных и переболевших коронавирусом. Тем не менее, на сегодняшнем поединке «Аугсбург» - «Бавария» все еще возможен аншлаг.

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19.11  22:30 Аугсбург ... Бавария 17 11 1.13
20.11  17:30 Боруссия М ... Гройтер Фюрт 1.39 5.2 7.8
20.11  17:30 Боруссия Д ... Штуттгарт 1.45 5.2 6.4
20.11  17:30 Байер Л ... Бохум 1.36 5.4 8.2
20.11  17:30 Арминия ... Вольфсбург 4.1 3.8 1.89
20.11  17:30 Хоффенхайм ... РБ Лейпциг 3.25 3.9 2.09
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