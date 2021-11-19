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Чемпионат Германии. Бундеслига

Власти Германии могут ввести закон об обязательной вакцинации для профессиональных спортсменов

19 Ноября 2021 • 13:09 Комментировать

По всей видимости, совсем скоро футболистам в Германии придется принимать важное решения, выбирая между собственными принципами и карьерой. Дело в том, что правительство страны готовит законопроект об обязательной вакцинации для профессиональных спортсменов.

Об этом в разговоре со Sky Sports рассказал премьер-министр одной из земель Германии Хендрик Вюст. Он заявил, что в ближайшем будущем всех жителей могут обязать следовать правилам 2G. Это означает, что только привившемся игрокам будет разрешен вход в общественные места и на стадионы.

«Думаем, что общепринятые ограничения должны касаться и спортсменов. Но, пока еще рано говорить об этом, сейчас идет анализ, имеем ли мы право вводить подобные меры», - подытожил Вюст.

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