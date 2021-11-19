Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Барселоне» не исключают трансфер Холанна

19 Ноября 2021 • 10:38 Комментировать

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн может оказаться в каталонской «Барселоне». Об этом высказался советник президента «сине-гранатовых» Энрик Масип.

«Сделка по Эрлингу связана с вопросом финансового фэйр-плей. Но не стоит исключать этот трансфер. Да, переход Холанна нелегко осуществить, но нельзя считать его нереальным», - передает слова советника Sport.es.

Скандинавский голеадор является трансферной целью многих европейских топ-клубов. Интерес к нему проявляют мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

По оценке Transfermarkt, стоимость 21-летнего форварда составляет 150 миллионов евро. Контракт Эрлинга с «Боруссией» (Дортмунд) рассчитан до лета 2024 года.

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.11  22:30 Аугсбург ... Бавария 17 11 1.13
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
10:38 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» не исключают трансфер Холанна
10:26 · Германия. Бундеслига
Оуэн: «Если Левандовски не получит «Золотой мяч» - это будет преступлением»
18 Ноября
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова удовлетворить требования Рюдигера по зарплате слухи
17:52 · Германия. Бундеслига
Киммих отстранён от тренировок с «Баварией» из-за контакта с заразившемся Covid-19 другом
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:46 · Германия. Бундеслига
Зюле может покинуть «Баварию» из-за разногласий по зарплате
17 Ноября
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ 2 слухи
22:25 · Германия. Бундеслига
«Интер» возобновил интерес к полузащитнику сборной Сербии слухи
20:21 · Германия. Бундеслига
«Реал» не будет бороться за Холанна слухи
20:14 · Германия. Бундеслига
​Воспитанник «Шальке» инсценировал смерть ради страховки – его посадят в тюрьму
12:50 · Германия. Бундеслига
Нойер хочет остаться в «Баварии» до 2025 года
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
10:14 · Германия. Бундеслига
Вьери: «Холанн стоит 200 миллионов евро»
16 Ноября
14:28 · Германия. Бундеслига
​«Он был несправедлив ко мне»: Демикелис рассказал о ван Гале
13:59 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» сделает предложение по Адейеми до конца недели, сумма – 40 млн евро 1 слухи
Все новости
Рекомендуем