В «Барселоне» не исключают трансфер Холанна

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн может оказаться в каталонской «Барселоне». Об этом высказался советник президента «сине-гранатовых» Энрик Масип.

«Сделка по Эрлингу связана с вопросом финансового фэйр-плей. Но не стоит исключать этот трансфер. Да, переход Холанна нелегко осуществить, но нельзя считать его нереальным», - передает слова советника Sport.es.

Скандинавский голеадор является трансферной целью многих европейских топ-клубов. Интерес к нему проявляют мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

По оценке Transfermarkt, стоимость 21-летнего форварда составляет 150 миллионов евро. Контракт Эрлинга с «Боруссией» (Дортмунд) рассчитан до лета 2024 года.

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн