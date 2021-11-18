Зюле может покинуть «Баварию» из-за разногласий по зарплате

Мюнхенская «Бавария» рискует лишиться защитника Никласа Зюле. По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, руководство чемпиона Бундеслиги предложило игроку новый контракт с увеличением оклада до десяти миллионов евро, однако игрока это не впечатлило.

Никлас хочет получать больше. Он готов сменить команду, если мюнхенцы не сделают более выгодного предложения. У Зюле, если верить СМИ, есть заманчивое предложение от английского «Ньюкасла», серьезного обогатившегося благодаря приходу в клуб новых инвесторов.

Контракт Зюле с «Баварией» истекает летом следующего года. Таким образом, игрок может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами в январе.