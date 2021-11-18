Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 156 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле может покинуть «Баварию» из-за разногласий по зарплате

18 Ноября 2021 • 10:46 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» рискует лишиться защитника Никласа Зюле. По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, руководство чемпиона Бундеслиги предложило игроку новый контракт с увеличением оклада до десяти миллионов евро, однако игрока это не впечатлило.

Никлас хочет получать больше. Он готов сменить команду, если мюнхенцы не сделают более выгодного предложения. У Зюле, если верить СМИ, есть заманчивое предложение от английского «Ньюкасла», серьезного обогатившегося благодаря приходу в клуб новых инвесторов.

Контракт Зюле с «Баварией» истекает летом следующего года. Таким образом, игрок может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:46 · Германия. Бундеслига
Зюле может покинуть «Баварию» из-за разногласий по зарплате
17 Ноября
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ 2 слухи
22:25 · Германия. Бундеслига
«Интер» возобновил интерес к полузащитнику сборной Сербии слухи
20:21 · Германия. Бундеслига
«Реал» не будет бороться за Холанна слухи
20:14 · Германия. Бундеслига
​Воспитанник «Шальке» инсценировал смерть ради страховки – его посадят в тюрьму
12:50 · Германия. Бундеслига
Нойер хочет остаться в «Баварии» до 2025 года
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
10:14 · Германия. Бундеслига
Вьери: «Холанн стоит 200 миллионов евро»
16 Ноября
14:28 · Германия. Бундеслига
​«Он был несправедлив ко мне»: Демикелис рассказал о ван Гале
13:59 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» сделает предложение по Адейеми до конца недели, сумма – 40 млн евро 1 слухи
14 Ноября
22:16 · Германия. Бундеслига
Мхитарян: «Одно я знаю точно, что вернусь в Дортмунд» 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Реалом» за восходящую звезду «Байера» 1
09:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски 1
13 Ноября
22:31 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» попытается перехватить Собослаи у «Манчестер Юнайтед» слухи
Все новости
Рекомендуем