​Воспитанник «Шальке» инсценировал смерть ради страховки – его посадят в тюрьму

В начале 2016 года появилась информация о смерти в ДТП в Конго Янника Камба – воспитанника «Шальке», который на молодёжном уровне делил раздевалку с Мануэлем Нойером. Спустя три года Камба обнаружили живым и здоровым. Он работал в немецком Руре техником в энергосберегающей компании. Оказалось, что экс-футболист просто инсценировал смерть, чтобы вместе с женой получить 1 миллион евро по страховке.

35-летний Янник Камба и его супруга за столь жёсткую махинацию получили по 3 года и 10 месяцев тюремного заключения, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По ходу своей футбольной карьеры Янник Камба выступал за скромные клубы в Германии.