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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер хочет остаться в «Баварии» до 2025 года

17 Ноября 2021 • 12:50 Комментировать

Первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер намерен продлить договор с немецким грандом. Об этом сообщают журналисты Sport1.de.

Согласно сведениям источника, 35-летнего голкипера все устраивает в нынешнем клубе, поэтому он хотел бы пролонгировать сотрудничество минимум до 2025 года. Стороны могут заключить новый трудовой договор до конца текущего года.

Действующий контракт Мануэля с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Он защищает цвета команды с 2011 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии вратарь сыграл 11 матчей и пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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