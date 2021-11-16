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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Он был несправедлив ко мне»: Демикелис рассказал о ван Гале

16 Ноября 2021 • 14:28 Комментировать

Завершивший карьеру четыре с лишним года назад Мартин Демикелис рассказал о своей работе в «Баварии» под руководством Луи ван Галя.

«Иногда я слишком откровенно выражал свои эмоции. Между мной и ван Галем не было химии. Я чувствовал, что он ко мне несправедлив. Однажды он сказал: «Ты должен уйти. Ты сборник, но здесь ты играть не будешь». Это было за неделю до закрытия трансферного окна, и я остался, ведь найти новый клуб уже не успевал.

Спустя время ван Галь снова сказал мне, что нужно уходить, но затем Бадштубер получил травму, и я понадобился. Я вышел на игру с «Фрайбургом» и забил. Но уже зимой попросил клуб отпустить меня», - рассказал Демикелис Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Луи Ван Галь Мартин Демикелис
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