​«Он был несправедлив ко мне»: Демикелис рассказал о ван Гале

Завершивший карьеру четыре с лишним года назад Мартин Демикелис рассказал о своей работе в «Баварии» под руководством Луи ван Галя.

«Иногда я слишком откровенно выражал свои эмоции. Между мной и ван Галем не было химии. Я чувствовал, что он ко мне несправедлив. Однажды он сказал: «Ты должен уйти. Ты сборник, но здесь ты играть не будешь». Это было за неделю до закрытия трансферного окна, и я остался, ведь найти новый клуб уже не успевал.

Спустя время ван Галь снова сказал мне, что нужно уходить, но затем Бадштубер получил травму, и я понадобился. Я вышел на игру с «Фрайбургом» и забил. Но уже зимой попросил клуб отпустить меня», - рассказал Демикелис Bild.