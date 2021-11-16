Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми в обозримом будущем – зимой или летом – наверняка пойдёт на повышение в более статусный клуб. Немецкий Sport1 сообщает о том, что «Барселона» собирается сделать предложение австрийским «быкам» уже на этой неделе. «Сине-гранатовые» готовы заплатить за Адейеми 40 миллионов евро и предложить игроку контракт на пять лет.

Отмечается, что фаворитом в борьбе за 19-летнего Карима Адейеми остаётся «Боруссия», хотя дортмундцы готовы заплатить только 35 миллионов евро при более низком предложении игроку по зарплате.

В сезоне 2021/2022 Карим Адейеми забил 15 голов в 22 матчах.