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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» сделает предложение по Адейеми до конца недели, сумма – 40 млн евро слухи

16 Ноября 2021 • 13:59 Комментировать

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми в обозримом будущем – зимой или летом – наверняка пойдёт на повышение в более статусный клуб. Немецкий Sport1 сообщает о том, что «Барселона» собирается сделать предложение австрийским «быкам» уже на этой неделе. «Сине-гранатовые» готовы заплатить за Адейеми 40 миллионов евро и предложить игроку контракт на пять лет.

Отмечается, что фаворитом в борьбе за 19-летнего Карима Адейеми остаётся «Боруссия», хотя дортмундцы готовы заплатить только 35 миллионов евро при более низком предложении игроку по зарплате.

В сезоне 2021/2022 Карим Адейеми забил 15 голов в 22 матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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