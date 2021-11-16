В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн

Если верить испанским журналистам, норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн определился, где продолжит карьеру. В эфире программы El Chiringuito инсайдер Эдуардо Инда заявил, что ждет перехода скандинавского бомбардира в мадридский «Реал».

Однако в ходе обсуждения ведущий передачи Хосеп Педрероль заявил, что коллега ошибается в своих предположениях. По словам журналиста, в стане «бланкос» уверены, что Холанн выберет английскую Премьер-лигу. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

«Реал» же, в свою очередь, сконцентрируется на трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.