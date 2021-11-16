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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Испании уже знают, где продолжит карьеру Холанн

16 Ноября 2021 • 12:22 Комментировать (1)

Если верить испанским журналистам, норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн определился, где продолжит карьеру. В эфире программы El Chiringuito инсайдер Эдуардо Инда заявил, что ждет перехода скандинавского бомбардира в мадридский «Реал».

Однако в ходе обсуждения ведущий передачи Хосеп Педрероль заявил, что коллега ошибается в своих предположениях. По словам журналиста, в стане «бланкос» уверены, что Холанн выберет английскую Премьер-лигу. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

«Реал» же, в свою очередь, сконцентрируется на трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Ноября 2021 в 13:14
Вопрос еще будет ли он играть вообще...
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