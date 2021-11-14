«Бавария» нашла замену Левандовски

Сербский центрфорвард «Фиорентины» Душан Влахович, интерес к которому проявляют ряд европейских клубов, может перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты Bild.

Немецкий чемпион рассматривает кандидатуру 21-летнего Влаховича в качестве замены поляку Роберту Левандовски, которому в следующем году исполнится 34 года. Отмечается, что Душан даже больше интересен «Баварии», нежели форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн.

«Фиалки» уже смирились с потерей своего лидера и назвали сумму, за которую готовы продать его. Флорентийцы намерены выручить 80-90 миллионов евро.