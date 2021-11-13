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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» попытается перехватить Собослаи у «Манчестер Юнайтед» слухи

13 Ноября 2021 • 22:31 Комментировать
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
20.11 17:30

Один из лидеров сборной Венгрии и «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи наверняка надолго не задержится в немецком клубе. 21-летний полузащитник привлек внимание сразу нескольких топ-команд Старого света.

Главным претендентом на перспективного футболиста назывался «Манчестер Юнайтед», однако у манкунианцев появился серьезный конкурент. Испанское издание AS уверяет, что Собослаи также попал на радар скаутов мадридского «Атлетико», которые посоветовали президенту начать активную работу по трансферу игрока, чтобы его не упустить его.

Напомним, что ранее были раскрыты отступные в контрактах некоторых представителей «РБ Лейпцига». Как итог, приобрести Собослаи можно за 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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