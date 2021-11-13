​Румменигге: «Моуринью был целью «Баварии»

Карл-Хайнц Румменигге, который ранее занимал должность генерального директора «Баварии», рассказал о том, что клуб в своё время проявлял интерес к Жозе Моуринью.

«Моуринью был целью «Баварии». Могу сказать, что и сам Жозе хотел приехать в Германию, чтобы поработать в клубе. Но всё это оказалось лишь теорией, потому что тогда было решено обратиться к другому тренеру с другими характеристиками. Скажем, к тренеру, чьи характеристики более совместимы с «Баварией».

Я очень уважаю Моуринью и надеюсь, что он будет добиваться успехов с «Ромой». Он отличный тренер», - сказал Румменигге RAI Sport.