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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Румменигге: «Моуринью был целью «Баварии»

13 Ноября 2021 • 21:47 Комментировать

Карл-Хайнц Румменигге, который ранее занимал должность генерального директора «Баварии», рассказал о том, что клуб в своё время проявлял интерес к Жозе Моуринью.

«Моуринью был целью «Баварии». Могу сказать, что и сам Жозе хотел приехать в Германию, чтобы поработать в клубе. Но всё это оказалось лишь теорией, потому что тогда было решено обратиться к другому тренеру с другими характеристиками. Скажем, к тренеру, чьи характеристики более совместимы с «Баварией».

Я очень уважаю Моуринью и надеюсь, что он будет добиваться успехов с «Ромой». Он отличный тренер», - сказал Румменигге RAI Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жозе Моуринью Карл-Хайнц Румменигге
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